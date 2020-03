La Draft NBA 2020 repoussée en août/septembre ?

Crédits photos : Sébastien Grasset / Simon Godet / EuroCup / Gonzaga Basketball

Interrogé par Forbes, l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski parle du processus de Draft 2020. Alors que les meilleurs prospects du monde entier se porte candidat pour cette édition, celle-ci pourrait être repoussée après la date prévue, le jeudi 25 juin 2020 au Barclays Center de Brooklyn. En effet, le processus de Draft ne pourra se tenir qu'après la saison NBA 2019/20. Si celle-ci reprend en juin et se termine en août, alors la Draft aura lieu en août ou même en septembre.

Cette Draft en septembre aurait des conséquences au niveau européen. En effet, un joueur comme Abdoulaye Ndoye est automatiquement éligible. Alors qu'il est sous contrat avec Cholet, que fera-t-il lors de la présaison 2020 s'il est en même temps engagé dans le processus de Draft ? La question peut se poser pour de nombreux cas, comme Théo Maledon ou d'autres éventuels candidats.

Le marché européen pourrait voir également affluer les déçus de la Draft à partir de 2020, même si la plupart d'entre eux se tourneront certainement vers la G-League, via les "two-contracts" notamment.

Nothing official from the NBA but multiple league sources expect the NBA Draft to be pushed back to July or August.