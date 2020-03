La NBA à l'arrêt "au moins un mois"

Alors qu'en France les championnats sont arrêtés jusqu'au 31 mars, pour le moment, la NBA a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de matchs dans le mois à venir. La saison sera forcément restructurée puisque les playoffs NBA sont censés débuter le 18 avril. Les dirigeants vont maintenant suivre l'évolution de la pandémie et devoir proposer un nouveau format de fin de saison, si fin de saison il y a. Dans les premiers éléments, de nombreuses possibilités sont évoquées, comme une saison 2019/20 qui se terminerait cet été.

Pour l'heure, étant donné que la crise sanitaire est loin d'être terminée, il est bien évidemment impossible de trancher pour les ligues du monde entier.

NBA Commissioner Adam Silver comments on the possibility of the season ending. pic.twitter.com/VvVM53yCjZ