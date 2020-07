La NBA de retour sur les parquets : Le résumé de la nuit

NBA

Crédit photo : NBA

Quatre matchs étaient à l'affiche hier pour cette reprise NBA en mode LNB puisque les matchs se jouaient en 4 fois 10 minutes. Au programme de ces matchs de reprise qui n'impactent pas le classement : Orlando Magic vs Los Angeles Clippers, Washington Wizards vs Denver Nuggets, New Orleans Pelicans vs Brooklyn Nets et Sacramento Kings vs Miami Heat.

Orlando Magic vs Los Angeles Clippers : Fournier en difficulté face à Paul George

Le retour sur les parquets est compliqué physiquement pour certains joueurs et cela s'est vu hier sur le parquet d'Orlando. Evan Fournier a connu tout le malheur du monde à défendre sur un Paul George déjà en grande forme. Avec 40 points à eux deux, Lou Williams et Paul George ont permis aux Angelinos de remporter leur premier match de préparation. Un match où Joakim Noah a porté le maillot des Clippers pour la première fois de sa carrière. Aligné dans le 5 majeur en compagnie de Leonard, George, Jackson et Morris, il a inscrit 4 points et pris 5 rebonds. Dans cette victoire finale 89 à 80, Evan Fournier a marqué deux petits points à 0 sur 5 aux tirs mais le Magic a pu compter sur Nikola Vucevic, auteur d'un double-double (18 points et 10 rebonds).

Les Nuggets s'imposent face aux Wizards avec un 5 majeur loufoque

2,13m, 2,03m, 2,18m, 2,01m et 2,11m, voilà les tailles des joueurs du 5 majeur de Mike Malone version pré-saison. L'absence de Jamal Murray, lieutenant de luxe de Nikola Jokic, a transformé le serbe en meneur d'un soir. Privés de Bradley Beal, les Wizards ont pu compter sur leur rookie japonais Rui Hachimura auteur d'un bon match avec 18 points mais il était trop seul pour vaincre la surprise de la soirée : Bol Bol, lui aussi rookie. Fils du regretté Manute Bol, l'américano-soudanais a réalisé un match fabuleux pour sa première après des soucis au pied qui l'ont conduit loin des terrains de NBA malgré une réeducation en G-League. Avec 16 points, 10 rebonds et 6 contres, il a été le MVP de la soirée. C'est Troy Daniels, véritable gachette, qui terminera meilleur marqueur du match avec 22 points dont 4 sur 9 aux tirs à 3 points. Victoire 89 à 82 pour les hommes de Mike Malone.

Sans Zion, les Pelicans ne font qu'une bouchée des Nets

Sorti de la bulle pour une urgence familiale, Zion Williamson n'était pas sur le parquet hier pour affronter les Nets mais pas de panique, ses coéquipiers étaient bien là. Avec 7 joueurs à 8 points ou plus, la victoire de la Nouvelle Orléans a été collective. Un bon échauffement avant de reprendre pour de vrai la saison avec pour but d'attraper la place de huitième pour accèder aux playoffs. Derrière les piliers Jrue Holiday (10 points) et Brandon Ingram (12 points), le jeune Nickeil Alexander-Walker a montré de belles choses avec 14 points. Côté Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot était titulaire mais n'a pas pesé sur le match avec 7 points à 30% de réussite aux tirs. Une campagne de playoffs qui s'annonce compliqué pour Brooklyn qui évoluera sans son "Big Three" puisque Kyrie Irving, Kevin Durant et DeAndre Jordan ne joueront pas à Orlando cet été.

Duncan Robinson a déjà la main chaude et Miami domine Sacramento

Si son nom vous rappelle les belles heures des San Antonio Spurs, Duncan Robinson est bien un joueur des Miami Heat. Et hier, lors de la soirée de reprise, il a montré encore une fois qu'il était un tireur d'élite de la NBA avec 5 paniers sur 8 convertis derrière la ligne à 3 points. Bien aidé par Tyler Herro un autre rookie, Miami a très vite pris l'avantage dans le premier quart-temps avant de rentrer aux vestiaires avec 12 points d'avance. Mais c'est dans le troisième acte que le Heat va se faire peur puisque les Kings vont revenir à deux points grâce notamment à un autre excellent shooteur, le bahaméen Buddy Hield. En reprenant 4 points dans le dernier quart-temps, les floridiens vont finalement s'imposer 98 à 104.

Au programme ce soir, quatres nouveaux matchs avec à 21h (heure française) les San Antonio Spurs qui affrontent les Milwaukee Bucks. En parallèle, à partir de 21h30, un match opposent les Portland Trail Blazers aux Pacers d'Indiana. Puis à 1h et 2h du matin, deux matchs seront à l'affiche : Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers puis Phoenix Suns vs Utah Jazz. Nous aurons donc 3 français sur le parquet ce soir : Jaylen Hoard (Portland), Rudy Gobert (Utah) et Elie Okobo (Phoenix).