La NBA est bien à Paris, Antetokounmpo et Batum aussi excités que les fans

Ça y est ! Après des années d’attente et après avoir vu Londres lui voler la vedette sur la scène européenne, la France retrouve enfin la NBA. La dernière rencontre sur le sol français remonte au 6 octobre 2010 avec un match de présaison entre les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves, à Bercy déjà. Mais ce vendredi, ce sera la première rencontre officielle de l’histoire de la NBA à Paris entre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Hornets de Nicolas Batum.

La NBA a évidemment mis les plats dans les grands pour l’organisation de ce match avec des événements à grande échelle. Si les Hornets comptent Nicolas Batum comme joueur « à domicile », ce sont les Bucks qui sont en première ligne de la machine médiatique. On a ainsi vu Giannis et ses coéquipiers visiter les installations du PSG et taper le ballon avec les joueurs. Les ballons de foot ressemblaient d’ailleurs plus à des ballons de handball dans les mains du Greek Freak. La NBA mise énormément sur le visage du Grec pour amener plus de fans à suivre les matchs de la Grande Ligue. « Je suis l’un des symboles mais je ne suis pas le seul », explique Giannis Antetokounmpo. « Cela n’a pas commencé avec moi, il y a eu Drazen Petrovic, Tony Parker, Pau Gasol. La NBA a fait un bon boulot, avec les matchs à Londres, maintenant à Paris. Espérons que la NBA organise cela chaque année, dans différents pays. Le basketball amène de la joie dans le monde entier, c’est un superbe geste de la NBA ». A côté des ajustements en termes de décalage horaire et de repos, le MVP en titre a aussi réitéré son amour pour le PSG et la ville de Paris. « J’aime beaucoup être ici et ce n’est pas la première fois que je viens. Mais c’était il y a quelques années et personne ne me reconnaissait. J’adore cette ville et je reviendrai ».





Côté Hornets, c’est évidemment Nicolas Batum, régional de l’étape, qui attire l’attention. Ce match-événement est évidemment particulier pour lui. « C’est un moment d’une grande émotion dans ma carrière. En tant que joueur non-Américain, c’est très spécial de jouer un match dans son pays. Tony Parker et Ronny Turiaf ont déjà vécu cela mais ici, c’est un match officiel. C’est la première fois en France. Je suis très fier d’être le premier à jouer un match comme cela ». Jouer de l’autre côté de l’Atlantique dans la ville Lumière est aussi exceptionnel pour ses coéquipiers, comme Terry Rozier : « Nous sommes tous heureux d’être là. Tout le monde n’a pas la chance de venir à Paris, et encore moins d’y jouer. On veut remercier nos fans et leur offrir la victoire ». L’ancien meneur des Celtics en profite pour passer du bon temps. « On a déjà été à la Tour Eiffel, j’adore déjà Paris. Et j’espère pouvoir encore la découvrir ».

Ce match reste aussi une rencontre de saison régulière « comme les autres » comme le précise Eric Bledsoe. « C’est très spécial mais cela ne change pas notre routine. On va essayer de gagner ce match à Paris comme les autres ». Sur le papier, Milwaukee est évidemment largement favori face à Charlotte, comme en témoignent leurs formes actuelles. 7 victoires de suite pour les Bucks, 7 défaites de suite pour les Hornets. C’est toujours une bien plus belle affiche que celle de l’année passée à Londres entre les Knicks et les Wizards.