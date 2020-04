La NBA va permettre aux franchises de rouvrir leur centre d'entraînement

C'est un petit pas vers le retour de la saison NBA 2019/20. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, la ligue va permettre aux franchises installées dans des villes et des états ayant assoupli le confinement le droit de rouvrir leur centre d'entraînement, à partir du 1er mai. Bien entendu, les entraînements collectifs ne devraient pas être permis.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN.