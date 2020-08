La NBA va reprendre

Alors que les trois matchs de la nuit du mardi 27 au mercredi 28 août ont été boycottés en raison de la recrudescence des violences policières, la reprise des Playoffs NBA demeurait jusque-là incertaine. Mais, le doute est désormais levé car les joueurs auraient décidé d'aller au bout des Playoffs, d'après Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN.

The NBA's players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.