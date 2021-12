La première réussie d'Olivier Sarr, Fournier victorieux chez les Wolves

NBA

Trois Français ont joué ce mardi sur les huit matchs au programme en NBA. Deux Français étaient présents sur le même match, puisqu'il s'agit de Théo Maledon et d'Olivier Sarr pour Oklahoma City. Le Thunder s'est incliné 117 à 111 contre Sacramento. Avec les indisponibilités de Derrick Favors et de Jeremiah Robinson-Earl, Mark Daigneault, le coach d'OKC, a fait appel au Français Olivier Sarr pour 10 jours. Le pivot a fait ses grands débuts en NBA et il n'a pas déçu. Lui qui est resté quatre ans en NCAA (3 ans à Wake Forest, 1 an à Kentucky) a enfin eu sa chance. Contre les Kings, il a pu jouer 11 minutes pour 4 points à 1/3 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres. C'est une ligne de stat qualitative pour le volume de temps de jeu qui lui a été accordé. La première de l'ancien Toulousaien est une vraie réussite sur le plan individuel malgré la défaite de son équipe. Son compatriote Théo Maledon a été plus en difficulté, dans le même match. En 22 minutes, le meneur a marqué 6 points à 1/8 aux tirs dont 1/5 à 3-points (3/4 aux lancers-francs) et 1 passe décisive. Il a hérité du moins bon +/- de son équipe, -19.

Avec les Knicks, en déplacement dans le Minnesota, Evan Fournier a contribué à la victoire de son équipe 96-88. Dans une marque très répartie (5 joueurs à 10 points ou plus), le Français a inscrit 13 points en 24 minutes. Avec ses 13 points à 5/14 aux tirs et 3/7 à 3-points, il a pris 2 rebonds et donné 2 passes décisives.