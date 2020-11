Lance Harris, champion de France 2017, intègre le staff des Brooklyn Nets

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vu sur les parquets de Jeep ELITE avec des saisons à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez et l'Elan Chalon-sur-Saône, Lance Harris (1,95 m, 36 ans) a mis fin à sa carrière de joueur professionnel après la saison 2019-2020 partagée entre le KK Koper Primorska en Slovénie et le KK Mornar Bar au Monténégro. Tout juste âgé de 36 ans, le natif de Columbia (Missouri) va rejoindre le staff de Brooklyn en NBA, relaye L'Equipe. Cet ex-fort shooteur va être assistant-coach responsable du développement des joueurs, aux côtés d'Adam Harrington (vu à Limoges en 2008/09) et d'un autre ancien joueur LNB, Ryan Forehan-Kelly (ex-Brest, Besançon). Au sein du staff de Steve Nash, il officiera également en collaboration avec une légende du basket mondial, Amar'e Stoudemire. A contrario, trois ans après son arrivée dans l'équipe technique des Nets, Travon Bryant (ex-Pau, Le Mans, Cholet) n'a pas été conservé.

Lance Harris été un grand artisan de la saison historique de Chalon-sur-Saône en 2017, avec un titre de Champion de France de Jeep Elite et une finale de FIBA Europe Cup, perdu contre Nanterre 92. À Chalon lors de la saison du titre, il a compilé 12,7 points et 3,3 rebonds pour 11,7 d’évaluation en 34 matchs.

Une reconversion expresse qui n'est pas sans rappeler celle de l'ancien bressan Mike Moser, qui tient désormais le même rôle à Dallas, auprès notamment de Luka Doncic.