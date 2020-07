Le cas Sekou Doumbouya inquiète ; "Quelque part, il est en danger" alarme Benoist Burguet

NBA

Crédit photo : NBA

Étrange première année NBA pour Sekou Doumbouya (2,03 m, 19 ans). D'abord envoyé en G-League car pas encore prêt pour jouer dans la cour des grands, puis auteur d'un très bon passage en janvier où il a su saisir sa chance (24 points contre Boston, 16 points et 10 rebonds contre Golden State par exemples), le 15e choix de la dernière draft a aussi été vivement critiqué par son entraîneur, Dwayne Casey. Ce dernier lui reprochait son manque d'investissement et d'envie ; "il a perdu la flamme de son début de saison" disait-il. Et au mois de juin, ses représentants Bouna N'Diaye et Jérémy Medjana (agence Comsport), décidèrent de se séparer de lui. Une rupture brutale et sans plus de commentaires.

Son attitude inquiète ses proches et notamment Benoist Burguet, l'homme qui l'a découvert à Orléans à la sortie d'une piscine municipale. Dans le quotidien l'Équipe, l'ancien entraîneur d'Evreux, qui a formé de nombreux espoirs dont Olivier Saint-Jean le premier français drafté de l'histoire, a déclaré que "des choses ont changé" dans la tête du franco-guinéen. De plus, le natif de Conakry vit tout seul à Detroit, par choix, alors que son "tuteur" aurait voulu que sa mère l'accompagne La direction que prend ce diamant brut préoccupe Burguet :

« J'ai passé du temps pendant le confinement pour essayer de comprendre. Il était là (à Orléans), pas bien loin, avec ses amis, mais je ne l'ai pas vu. Il zappe les gens qui lui veulent du bien, de nombreuses personnes qui l'ont aidé à être là où il en est aujourd'hui. »

Bien entendu son attitude n'est pas rédhibitoire pour la suite de sa carrière mais il est urgent que Sekou Doumbouya la change - son coach à Detroit le trouvait immature - sous peine de trainer rapidement une mauvaise réputation et de passer à côté d'une brillante carrière.

« Sekou n'a pas pris conscience de ce qu'il est aujourd'hui, un joueur professionnel. J'espère qu'il va réagir au niveau basket. On ne sait pas toujours ce qu'il se passe sur ce point. Mais je ne veux pas lâcher, je suis attaché à lui et je pense que, quelque part, il est en danger. »

Pour sa première année en NBA, l'ancien joueur du Centre Fédéral, Poitiers et Limoges tournait à 6,4 points à 39 % de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 0,5 passe décisive en 19 minutes de jeu et 38 matchs.