Le contrat de Timothé Luwawu-Cabarrot aux Hawks est désormais pleinement garanti

Signé en fin d'intersaison par les Atlanta Hawks, Timothé Luwawu-Cabarrot (1,98 m, 26 ans) a d'abord démarré la saison en bout de banc. Puis il s'est installé dans un rôle de titulaire au cours du mois de décembre, rôle qu'il a retrouvé après avoir été isolé à cause de la COVID-19. Satisfaite par ses performances, la franchise de l'Etat de Géorgie a décidé de pleinement garantir son contrat d'un an rapporte Chris Kirschner, qui suit les Hawks pour The Athletic.



Après 25 matches de saison régulière, l'Azuréen tourne à 4,4 points à 36,7% de réussite aux tirs (dont 35,3% à 3-points) et 1,6 rebond en 14 minutes.