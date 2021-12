Le Jazz de Gobert s'en sort face aux Mavs de Ntilikina (17 points)

NBA

Crédit photo :

Dallas privé de neuf joueurs, Frank Ntilikina en a encore profité pour bénéficier de larges responsabilités (35 minutes) pour le match de Noël. Le meneur/arrière alsacien a battu son record de points de la saison (17, à 5/12 aux tirs dont 2/5 à 3-points, et 5/5 aux lancers francs), en plus de prendre 4 rebonds et de voler 2 ballons.

.



17 POINTS

5-5 FT

4 REB / 1 AST / 2 STL



@FrankLikina lors du #NBAXmas Day face au Jazz #MFFL pic.twitter.com/8IEoUJTQ1J — NBA France (@NBAFRANCE) December 26, 2021

Mais cela n'a pas suffit pour les Mavs qui ont buté sur la défense du Jazz en toute fin de rencontre pour s'incliner 120 à 116. Rudy Gobert a encore réalisé un double-double (10 points à 4/6 aux tirs, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 rebonds en 34 minutes).

Rudy



10 points

11 rebonds

2 contres / 2 interceptions



Rudy Gobert & le @utahjazz l'emportent 116-120 face aux Mavs dans ce dernier match du #NBAXmas Day pic.twitter.com/RwsAtBKhtF — NBA France (@NBAFRANCE) December 26, 2021

Les Knicks ont également profité de Hawks dépeuplés (neuf absents, dont Timothé Luwawu-Cabarrot) pour l'emporter 101 à 87. Evan Fournier a connu un coup de chaud pour finalement terminer à 15 points à 6/12, 5 rebonds et 3 passes décisives. Il a terminé avec le meilleur +/- (+21) de New York en compagnie de Julius Randle, même si c'est Kemba Walker (en triple-double) qui a marqué les esprits.