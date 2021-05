Le Jazz de Gobert s'incline, Axel Toupane et Killian Tillie n'ont pas joué

NBA

Ce lundi en NBA, les Français n'ont pas connu de bons résultats. Les Jazz d'abord ont perdu contre les Golden State Warriors de Stephen Curry encore en grande forme (36 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) et auteur du 3-points de la victoire (119-116) à 14,5 secondes de la fin. Rudy Gobert lui a encore terminé en double-double cette nuit avec 10 points à 4/6 aux tirs et 16 rebonds en 31 minutes. Le Jazz d'Utah reste premier de la conférence Ouest avec 50 victoires et 19 défaites puisque Phoenix compte une défaite de plus.

Les deux autres Français dont les équipes jouaient ce lundi en NBA sont Killian Tillie et Axel Toupane. Killian Tillie n'est pas rentré en jeu avec les Memphis Grizzlies dans leur victoire contre les Pelicans 115-110. Les Grizzlies sont neuvièmes de la conférence Ouest et sont donc pour l'instant partis pour jouer le play-in. Axel Toupane (Milwaukee) n'était quant à lui pas inscrit sur la feuille de match contre les San Antonio Spurs. Son équipe s'est inclinée à l'AT&T Center 146 à 125. Milwaukee est troisième de la conférence Est avec un bilan de 43 victoires et 25 défaites.