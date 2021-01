Le Jazz de Rudy Gobert (29 points, 20 rebonds) nouveau leader de la NBA

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Le Jazz d'Utah (14 victoires et 4 défaites) est le nouveau leader de la NBA après sa 10e victoire de suite et la courte défaite des Los Angeles Lakers à Philadelphie (14 victoires et 5 défaites). Privés de Donovan Mitchell, les joueurs de Quin Snyder se sont appuyés sur leur adresse à 3-points (16/41, dont 7/11 pour l'Australien Joe Inglis, auteur de 21 points) et surtout un Rudy Gobert stratosphérique (29 point à 11/20 aux tirs, 20 rebonds, 3 interceptions et 3 contres en 37 minutes) pour dominer Dallas (116-104). Une grosse performance alors que la veille le Picard avait déjà fait du mal aux New York Knicks (18 points, 19 rebonds). C'est d'ailleurs la première fois qu'il tente 20 tirs dans un match NBA.