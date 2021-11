Le Jazz et Rudy Gobert peuvent-ils être champions ?

NBA

Rudy Gobert, qui vient d’être élu joueur de la semaine à l’Ouest, réalise un superbe début de saison. Tout comme sa franchise d’ailleurs, qui occupe le haut du tableau dans une conférence très concurrencée, avec notamment le renouveau des Warriors de Steph Curry. L’an dernier, le Jazz a réalisé une superbe saison régulière avec une première place à l’Ouest, avant de s’incliner 4-2 contre les Clippers lors des demi-finales de conférence.

NBA Players of the Week for Week 2.



West: Rudy Gobert (@utahjazz)

East: Jimmy Butler (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/jXx4GDktfN — NBA (@NBA) November 1, 2021



Un échec qui n’a apparemment pas perturbé Rudy Gobert et ses coéquipiers, qui repartent pour 82 matchs de saison régulière avec un seul objectif : la première place. Un but largement à la portée du Jazz, qui visera cette fois un sacre final lors des Playoffs, mais qui va devoir faire face à une concurrence encore plus forte que l’an dernier. Utah peut-il être champion ? Si le duo Donovan Mitchell/Rudy Gobert garde son niveau actuel, la franchise fait en effet clairement partie des favorites pour le sacre final. Cela se confirme d’ailleurs dans les cotes proposées sur la page pronostic basket de Sportytrader.com, où le Jazz est souvent favori. Cependant, pour être titré, il va falloir déjouer les cotes des bookmakers qui mettent encore le Jazz en retrait par rapport à d’autres franchises, comme les Nets ou les Lakers.

Néanmoins, s’ils restent sur cette forme étincelante, les hommes de Quin Snyder semblent quoi qu’il en soit largement capables d’obtenir le premier sacre de leur histoire. Et Rudy Gobert, lui, de venir ajouter une bague de champion à son palmarès.