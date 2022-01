Le Jazz perd à Phoenix sans Gobert, New York de nouveau battu

NBA

Touché à la cheville, Rudy Gobert n'a pas été aligné par le Jazz à Phoenix ce lundi. Les Suns ont battu Utah 115 à 109. C'est la neuvième défaite de l'équipe de Quin Snyder sur les onze derniers matches.

La période est également compliquée pour New York, défait à quatre reprises sur les cinq dernières rencontres. Les Knicks ont subi la défense des Cleveland Cavaliers et l'adresse du vétéran Kevin Love (20 points à 6/12 à 3-points, 11 rebonds et 3 passe décisives). Evan Fournier a lui réalisé un petit match (7 points à 3/9, 0 rebond et 0 passe décisive en 21 minutes).