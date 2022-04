Le Jazz retrouve le sourire grâce à Rudy Gobert (25 points et 17 rebonds), 17 points pour Nicolas Batum

NBA

Le Jazz est de retour ! Après 5 défaites de rang, les hommes de Quin Snyder se sont bien repris contre les Lakers avec une belle victoire 122-109. Avec les absences de LeBron James et d'Anthony Davis, Rudy Gobert s'est regalé dans la raquette en réalisant un double-double avec 25 points à 9/11 de réussite aux tirs et 17 rebonds en 36 minutes de jeu. Utah retrouve le sourire après avoir un connu un trou d'air après avoir perdu la quatrième place de la conférence Ouest (soit l'avantage du terrain). Désormais cinquième du classement avec le même bilan que les Nuggets (6e, 46 victoires et 31 défaites), la franchise de l'Utah devrait probablement affronter soit Dallas soit Golden State au premier tour des playoffs.





25 POINTS

17 REBONDS

2 CONTRES

9-11 FG ⎜ 7-9 FT@rudygobert27 & le @utahjazz vainqueurs à LA 109-#TakeNote pic.twitter.com/TNqaaRRp2H — NBA France (@NBAFRANCE) April 1, 2022

Nicolas Batum plante 17 points

Derrière à l'Ouest, on retrouve les Clippers. Jeudi soir, ils ont perdu 135-130 après prolongation à Chicago. Nicolas Batum a été complet avec 17 points à 5/9 dont 4/8 de réussite à 3-points et 5 rebonds en 38 minutes. Les Californiens n'ont rien pu faire contre un DeMar DeRozan en feu (50 points). Les Clippers 8e de conférence seront cependant assurés de jouer le play-in en cas de victoire contre Milwaukee ce vendredi.

Timothé Luwawu-Cabarrot dans les coups, New York éliminé



Aligné dans le cinq de départ des Hawks, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas déçu contre les Cavaliers. Le swingman sort du match avec 12 points à 3/5 et 4 rebonds en 27 minutes. Atlanta s'impose largement 131-107 et est qualifié pour au moins jouer le play-in, ce qui met officiellement fin aux espoirs de New York, désormais mathématiquement hors course. Il reste 5 matches à jouer, les Hawks sont 10e avec 40 victoires et 37 défaites. Toronto, 6e et premier qualifié pour les playoffs, compte 4 victoires d'avance.

10 points et la victoire pour Killian Hayes

Les Pistons se sont imposés 102-94 contre les Sixers de Philadelphie. Killian Hayes a bien contribué au succès des siens avec 10 points à 5/8 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives et 3 interceptions en 26 minutes de jeu. Détroit se reprend après une série de 3 défaites consécutives.