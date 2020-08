Le Magic d'Evan Fournier crée la surprise face aux Bucks

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Certes, ce n'est qu'un match, et même mené 1-0, Milwaukee reste immense favori de sa série face à Orlando. Mais remporter ne serait-ce qu'une rencontre, 122-110 ce mardi soir, est déjà un exploit pour le Magic, tant les observateurs donnaient peu cher de la peau du 8e de la Conférence Est, opposé au leader de la NBA. D'autant plus que les Floridiens étaient privés d'Aaron Gordon et Michael Carter-Williams, dont les forfaits s'ajoutaient à l'absence pour de longs mois de Jonathan Isaac.

Orlando a pourtant remporté un match d'attaque, très rythmé, alors qu'on leur promettait l'enfer s'ils essayaient de suivre le rythme infernal des transitions adverses. En s'appuyant sur un Nikola Vucevic des grands soirs, auteur de 35 points (dont un excellent 5/8 à 3 points) et 14 rebonds, et sur la création de DJ Augustin (11 passes), le Magic a dominé tout au long du match. S'ils n'ont pu empêcher Giannis Antetokounmpo de s'exprimer (31 points, 17 rebonds et 7 passes), Evan Fournier et ses coéquipiers ont maîtrisé les lieutenants du Grec (14 points pour Middleton, souvent victime d'une défense harassante du Français, 5 points pour Brook Lopez).

Longtemps discret en attaque, Evan Fournier, listé comme "malade" par sa franchise ces derniers jours, a réussi trois tirs longue distance dans les dernières minutes, quasiment coup sur coup, pour éteindre toutes velléités de retour des Bucks. L'arrière des Bleus termine avec 9 points, 5 passes et 3 rebonds. Cet exploit en appelle-t-il un (des?) autre ? Le Magic peut-il faire douter un des favoris pour le titre ? L'an passé, Orlando avait aussi surpris les Raptors d'entrée, avant de se faire balayer par Toronto en route pour le titre.