Le potentiel accord FIBA-NBA-EuroLeague pourrait changer le basket européen

EUROPE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce dimanche soir, le journaliste grec Sotiris Vetakis a écrit un article sur le site SDNA qui est passé assez inaperçu. Pourtant, le sujet est majeur et les potentiels changements qui y sont décrits pourraient bien changer l'ensemble du basketball européen.

En octobre dernier, l'existence de discussions entre la FIBA, l'EuroLeague et la NBA pour le développement du basketball en Europe était révélée. Selon Sotiris Vetakis, celles-ci se poursuivraient et pourraient aboutir sur des changements majeurs dans le basketball européen et ses compétitions. Dirigé par le numéro 2 de la grande ligue américaine, Mark Tatum, les accords concerneraient une restructuration des événements et des compétitions, un calendrier mieux synchronisé, une coopération FIBA-EuroLeague et une amélioration générale du produit européen avec une implication de la NBA. Et pour que ces accords aient lieu, la NBA aurait initialement fixé une condition non négociable, la fin de la "guerre civile" du basket européen. Cela signifie en d'autres termes, que chacune des équipes, des joueurs, des ligues et des compétitions qui rentrent dans les discussions doivent jouer le jeu et appliquer les règles qui en découleront, et mettre de côté certains intérêts personnels, pour une amélioration commune.

Une diffusion à échelle mondiale

On a vu ces dernières années que la NBA avaient été capable de créer un nouveau championnat à part entière, la Basketball Africa League, et d'apporter de la lumière sur un continent qui représente un vivier majeur pour le basket international. Alors une association entre la NBA, la FIBA et l'EuroLeague permettraient de donner un véritable coup d'accélerateur au basketball européen et même mondial. Comme souvent, l'idée reste avant tout économique. Cette collaboration pourrait permettre la création d'une plateforme en ligne sur laquelle on retrouverait les matchs NBA, EuroLeague ainsi que d'autres événements (BAL, G-League,...), permettant d'ouvrir le public NBA à d'autres championnats, et à la NBA de commercialiser d'autres produits attrayants.

Une fusion des compétitions et un nouveau calendrier

Concernant une meilleure connexion entre les différents championnats que sont l'EuroLeague, l'EuroCup et la Basketball Champions League (BCL), une restructuration des événements pourrait avoir lieu. Concrètement, cela signifierait une fusion entre l'EuroCup et la BCL pour devenir une seule et même compétition. Via cette compétition, six équipes pourraient se qualifier en EuroLeague à l'issue de la saison, contre 1 à 2 aujourd'hui via l'EuroCup. L'EuroLeague pourrait elle accueillir 24 formations par saison et compter 46 matches de saison régulière par équipe. D'où la création d'un nouveau calendrier, réfléchi en collaboration avec la FIBA pour que les équipes nationales puissent compter sur leurs joueurs lors des rassemblements internationaux, et que les matchs ne se chevauchent pas.

Les pour-parlers concernant l'ensemble de ces modifications sont encore en cours en ce moment même et imaginer un tel scénario en place pour 2022-2023 est bien évidemment naïf. Toujours selon Sotiris Vetakis, la désignation du nouveau président de l'EuroLeague qui aura lieu en ce jour (mercredi) devrait considérablement faire avancer les discussions. Le président actuel, Jordi Bertomeu, étant réticent sur plusieurs des mesures décrites ci-dessus. Une chose est sûre, le basket européen est à l'aube d'un virage historique...