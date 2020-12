Le Thunder annonce la signature de Théo Maledon

Après sa Draft en 34e position il y a trois semaines, Théo Maledon (1,94 m, 19 ans) a fait partie des joueurs envoyés à Oklahoma City. S'il s'était déjà entendu avec OKC sur les finalités de son contrat, son arrivée n'avait pu être officialisée avant ce mardi 8 décembre.

Cette date arrivée, la franchise a ainsi pu annoncer sa venue. Alors que le camp de préparation a démarré, le premier match de présaison est programmé le samedi 12 décembre (le 13 à 1h heure française) contre San Antonio.

