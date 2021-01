Le Thunder de Théo Maledon s'impose à Brooklyn, Utah enchaîne à Détroit

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

En pleine reconstruction, le Thunder d'Oklahoma City est plus compétitif que prévu sur ce début de saison. Dimanche, Théo Maledon (3 points à 1/7 aux tirs, 5 passes décisives, 1 rebond et 2 interceptions en 19 minutes) et ses coéquipiers sont allés s'imposer à Brooklyn 129 à 116, malgré le retour de Kevin Durant (36 points à 11/21 en 38 minutes). C'est leur cinquième victoire en neuf matches, alors que les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points à 4/6, 1 rebond et 4 passes décisives en 21 minutes) ont un bilan négatif (5 victoires et 6 défaites).

TLC Theo



Theo Maledon | 3 PTS, 5 AST, 2 STL

Timothé Luwawu-Cabarrot | 12 PTS, 4 AST, 3-5 3PTS



Le @OKCThunder l'emporte face aux Nets de Brooklyn! 129-116 pic.twitter.com/EZDZcYFKPk — NBA France (@NBAFRANCE) January 11, 2021

En déplacement à l'Est, le Jazz d'Utah s'est imposé à Détroit (86-96) après avoir gagné à Milwaukee. Après avoir battu leur record de 3-points marqués sur une rencontre, les joueurs de Quin Snyder ont cette fois réalisé une performance plus défensive, avec moins d'adresse de leur part aussi (42,7% de réussite aux tirs). Un match à l'image de celui du pivot Rudy Gobert en somme (4 points à 1/4 aux tirs, 2/6 aux lancers francs, 19 rebonds et 4 contres en 34 minutes). Les Pistons n'ont aligné Sekou Doumbouya que 5 minutes pour 2 points marqués sur la ligne des lancers francs.

Rudy.



4 PTS, 19 REB et 4 BLK lors de la victoire du @utahjazz face aux Pistons. #TakeNote | #NBA pic.twitter.com/ZsqlwFY0c2 — NBA France (@NBAFRANCE) January 11, 2021

Enfin, les Los Angeles Clippers s'en sont tirés de peu face à Chicago (130-127). Nicolas Batum a réalisé son travail de l'ombre (8 points à 2/3, 2 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions en 28 minutes), marquant un 3-points plus la faute décisif à l'entame du money-time. En face, Adam Mokoka n'a joué que quelques secondes.