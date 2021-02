Leader à l'Ouest, Utah a battu le leader à l'Est, Philadelphie

NBA

Le choc de ce lundi en NBA a permis au Jazz d'Utah, leader à l'Ouest, de recevoir le leader de la conférence Est, Philadelphie. L'équipe de Quin Snyder a continué sa série de victoire (8) - avec 19 succès sur les 20 derniers matches ! - en s'imposant 134 à 123.

Si les Sixers ont du se passer de leur pivot Joel Embiid - ce qui n'a pas permis à Vincent Poirier d'entrée en jeu -, ils ont pu compter sur Tobias Harris (36 points) et Ben Simmons pour mettre le feu à la défense de Salt Lake City. L'Australien a égalé son record avec 42 points. 42 points, c'était aussi le total de son équipe après un quart-temps. Mais surs de leur basket, les Utahains n'ont pas paniqué et ont pris le dessus petit à petit. Il faut dire que leur sixième homme Jordan Clarkson était chaud lui aussi (40 points à 13/20 aux tirs dont 8/13 à 3-points).



Utah a ainsi signé sa 23e victoire de la saison, en 28 rencontres, et conserve le meilleur bilan de la NBA. Rudy Gobert a fini la partie avec 11 points à 3/3 aux tirs et 5/8 aux lancers francs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 32 minutes.

Troisième à l'Ouest, les Los Angeles Clippers ont battu Miami 125 à 118 sans Nicolas Batum. Le capitaine de l'équipe de France souffre d'une commotion cérébrale, sans doute consécutive à un choc avec Jarrett Allen dimanche contre Cleveland.



A l'Ouest toujours, les Brooklyn Nets sont venus s'imposer sur le parquet de Sacramento (125-136). En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a été efficace avec 8 points à 3/6 et 2 rebonds en 24 minutes. Enfin, Adam Mokoka et Frank Ntilinika n'ont pas pris part aux victoires de Chicago et New York, contre Indiana et Atlanta.