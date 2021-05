Leandro Bolmaro rejoindra les Minnesota Timberwolves en 2021-2022

Leandro Bolmaro (2,01 m, 20 ans) va rejoindre l'effectif de Minneapolis la saison prochaine. C'est le président des opérations sportives de Minnesota, Gersson Rosas, qui a annoncé officiellement son arrivée en octobre 2021 pour KFAN1003.

L'arrière/meneur argentin va donc quitter son club de Barcelone après quatre saisons sur place. Il avait été drafté en 23e position en 2020 par les Knicks puis échangé avec Minnesota mais avait décidé de rester jouer chez les Catalans.

En 2020-2021, Leandro Bolmaro tourne à 4,2 points à 46,4% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 1,4 passe décisive pour une évaluation de 6,4 en 14 minutes de jeu. Après avoir remporté la Copa del Rey, le natif de Las Varillas va tenter d'aider le Barca à remporter l'EuroLeague et la Liga Endesa.



En rejoignant les Woldes, Bolmaro pourrait être le quatrième Argentin à rejoindre la NBA sur l'année écoulée après Faccundo Campazzo, Gabriel Deck et Luca Vildoza.

