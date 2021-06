LeBron James ne devrait pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo

LeBron James (2,03 m, 36 ans) ne participera sans doute pas aux Jeux olympiques de Tokyo avec la Team USA. Après l'élimination des Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs face aux Suns de Phoenix (4-2), le King a déclaré juste après la défaite de ce jeudi qu'il ne devrait pas se rendre à Tokyo pour disputer la compétition. Pour rappel, LeBron James a participé trois fois aux Jeux oympiques, remportant deux fois la médaille d'or (2008 et 2012) et une fois la médaille de bronze lors de ses débuts (2004).

"Nah, I think I'm gonna play for the Tune Squad this summer instead of the Olympics."



LeBron had jokes to end his presser pic.twitter.com/SR7H1fF5cN