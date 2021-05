LeBron James qualifie les Los Angeles Lakers en playoffs sur un shoot décisif, Memphis gagne de justesse contre San Antonio

NBA

Crédit photo : Motion Station

Après les play-in à l'Est mardi soir, c'est à l'Ouest qui c'est déroulé la suite, cette nuit. Et notamment l'affiche tant attendue opposant les Los Angeles lakers de LeBron James aux Golden State Warriors de Stephen Curry. Les deux joueurs se connaissent par coeur puisqu'ils se sont affrontés 4 fois en Finales NBA, de quoi en faire l'une des plus grosses rivalités de la décennie.

LeBron James en mode triple-double pour vaincre Curry

Les Lakers ont souffert. Mais LeBron James a dû revêtir la cape de sauveur pour permettre à L.A. de l'emporter, 103-100, malgré les 37 unités et 7 passes décisives de Stephen Curry en 41 minutes de jeu. À l'image du King, en difficulté en première mi-temps (6 points à 1/7 aux tirs), les domiciliés du Staples Center étaient derrière au score à la mi-temps, 42-55. Mais la réaction d'Anthony Davis (25 points) et des siens ne s'est pas faite attendre. un 61-45. A 1 minute de la fin du temps réglementaire, alors que le score était de parité 100-100, LeBron James a planté une flèche décisive de 9 mètres et termine par la même occasion en triple double avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes.

Cinq joueurs des Lakers ont terminé à 10 points ou plus pour arracher cette victoire (James, Davis, Caruso, Schröder et Caldwell-Pope). Los Angeles se qualifie pour les playoffs et affrontera Phoenix, deuxième de saison régulière, pour un choc du 1er tour.

Dans le second match, la jeune équipe de Memphis a reçu sur son parquet les San Antonio Spurs de Gregg Popovich. Un duel rappellant ceux en playoffs entre Tony Parker, Ginobili et Duncan et les Grizzlies version Grit en Grind.

Les Grizzlies passent d'un rien face aux Spurs

Les Grizzlies se sont imposés de peu dans leur FedEx Forum face aux Spurs, 100-96. Après une énorme entame de match, scorant 38 points dans le premier quart-temps, et limitant les Spurs à 19 petits points, les Grizzlies ont pris le retour de flamme dans le deuxième quart-temps. Les Spurs se sont réveillés avec un 30-18 pour se rapprocher au score à la pause, 56-49. Le trio de Memphis Brooks-Morant-Valanciunas a eu un énorme impact sur le match, totalisant 67 points. En face, ce sont DeRozan et Gay qui tenaient la barre avec chacun 20 points. Si le 3e acte était plus défensif (16-16) et que les Spurs remportaient le dernier acte, cela s'est avéré insuffisant pour les joueurs de Popovich, s'inclinant donc. La très mauvaise entame de ces derniers aura été trop compliquée à rattraper.

San Antonio est à présent en vacances. De son côté, Memphis ira défier Golden State samedi soir. Le vainqueur de ce duel affrontera au premier tour de playoffs le Utah Jazz de Rudy Gobert.