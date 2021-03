Les 28 rebonds (record) de Rudy Gobert contre Golden State n'auront pas suffi

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Dimanche, Utah a été la dernière équipe de la saison 2020-2021 NBA à atteindre les 10 défaites. Pourtant, le Jazz a pu compter sur un Rudy Gobert record. Le pivot français a cumulé 24 points à 8/10 aux tirs, 2 interceptions, 4 contres et surtout 28 rebonds (record personnel et record de la franchise) en 32 minutes ! Mais cela pas suffi à l'équipe de Salt Lake City qui a été battue 131 à 119 sur le parquet de Golden State. Les Warriors (20 victoires, 19 défaites) n'avaient plus gagné depuis le 26 février et se devaient de réagir après leur grosse défaite face aux Los Angeles Clippers. Utah conserve la première place à l'Ouest mais perd de l'avance sur les Phoenix Suns (25 victoires, 12 défaites).

Le deuxième meilleur bilan de toute la NBA est détenu par les Sixers de Philadelphie (27 victoires, 12 défaites) qui s'en sont donnés à coeur joie face aux San Antonio Spurs (victoire 134-99). Vincent Poirier en a profité pour s'illustrer avec 2 points à 1/4, 4 rebonds et 3 fautes en 7 minutes.

Autrement, Evan Fournier, toujours blessé, n'a pas joué face à Miami et Orlando reste sur 8 défaites de suite. Théo Maledon, touché à la cheville, était mis au repos face à Memphis. Memphis qui n'a pas utilisé Killian Tillie tout comme Chicago avec Adam Mokoka. En revanche, Nicolas Batum (6 points à 3/8, 4 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 20 minutes) a joué face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans mais les Clippers se sont inclinés de 20 points (135-115).