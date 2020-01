Les 30 points d'Evan Fournier (vidéo) n'ont pas suffit pour Orlando

NBA

Orlando a perdu pour la deuxième fois de suite et la quatrième en cinq rencontres. Le Magic s'est incliné 109 à 98 malgré les efforts d'Evan Fournier. L'arrière français Evan Fournier a marqué 30 points à 11/19 aux tirs (5/10 à 3-points) en plus de 5 rebonds. Dans le camp d'en face, Vincent Poirier a joué 10 minutes, pour 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Dans les autres rencontres, Sekou Doumbouya a retrouvé le cinq majeur (5 points à 2/4 et 3 rebonds en 23 minutes) lors de la défaite de Détroit face à Memphis (112-125). Autre défaite à domicile, celle de Frank Ntilikina (2 points à 1/4, 3 rebonds et 3 passes décisives en 12 minutes) avec New York contre Toronto (112-118). Par contre, les Phoenix Suns d'Elie Okobo (0 point à 0/2, 4 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes) se sont imposés chez les San Antonio Spurs 103 à 99. Sans oublier la victoire des Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets (116-103) à Paris, avec la titularisation de Nicolas Batum (5 points à 1/8, 6 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes).