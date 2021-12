Les Boston Celtics sous le charme de Juhann Begarin : "Il a un avenir radieux"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lors de la défaite du Paris Basketball face au Portel (62-86) à la Halle Carpentier le 10 décembre, un prestigieux spectateur était dans le public : Brad Stevens, le manager général des Celtics, et ancien coach de la franchise. « Je suis ici pour apprécier le match. Je fais un petit tour d'Europe, j'ai la chance d'aller voir quelques matchs dans différents endroits », a t-il déclaré tout sourire lors d'une petite vidéo diffusée par le club de la capitale.

Sous les yeux de Stevens, l'arrière guadeloupéen n'a pas sorti le match de sa vie : 9 points à 4/11 aux tirs (dont 0/5 à 3 points), 5 rebonds 2 passes décisives, 1 contre, 1 interception en 30 minutes, pour 7 d'évaluation. Pas un mauvais match pour autant, mais la lourde défaite de son équipe n'aide pas à relever la performance. Mais l'essentiel n'était pas là pour l'ancien technicien des Butler Bulldogs. « Juhann continue de progresser et de devenir meilleur, c'est la chose la plus importante pour nous. Il ne cesse de s'améliorer et d'aller de l'avant. C'est le niveau supérieur, et on peut le voir à chaque fois qu'il joue. »

Drafté en 45e position de la draft 2021, Juhann Begarin est prêté à Paris cette saison par les Celtics. Promu avec l'équipe francilienne, il découvre la Betclic ÉLITE. D'un point de vue statistique, son exercice 2021-2022 est dans la lignée de celui de l'an dernier : 10,5 points, 3,9 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,7 interception par match en moyenne pour 10,5 d'évaluation. Soit un vrai motif de satisfaction au vu de l'exigence beaucoup plus relevée par rapport à la Pro B. L'arrière est tout de même en délicatesse avec son tir lointain (24% cette année contre 36,4%), quand bien même son adresse globale est en hausse (50,5%). De nombreux espoirs sont placés en Begarin mais Stevens préfère tempérer. « On l'a drafté car on pense qu'il a beaucoup de potentiel, il est polyvalent. Son avenir est radieux. Son rôle avec nous [les Celtics] est pour l'instant secondaire, il doit maximiser désormais. »