Les Brooklyn Nets font le choix de ne pas engager Isaïa Cordinier

Isaïa Cordinier ne jouera pas aux Brooklyn Nets. Alors que la franchise new-yorkaise détenait ses droits, elle a décidé de ne pas lui proposer de contrat, faisant de lui un "free-agent" (joueur libre de tout engagement) informe Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Mais l'intérêt de clubs évoluant en EuroLeague, Isaïa Cordinier avait donné sa priorité à une signature aux Brooklyn Nets, dans l'espoir de démarrer une carrière en NBA. Ceux-ci ayant décidé de ne pas retenir l'international français, l'ancien joueur d'Antibes, Evreux, Denain et Nanterre espère désormais recevoir une offre de la part d'une autre franchise, dans un premier temps pour participer à un camp de présaison afin de pouvoir potentiellement décrocher un contrat.

Brooklyn declined to submit a tender offer to French G Isaïa Cordinier — 44th pick in 2016 Draft — and allowed him to become a free agent, sources tell ESPN. With established vet additions leaving no opportunity to make roster, Nets let All-EuroCup guard free to sign elsewhere.