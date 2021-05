Les Brooklyn Nets signent Mike James pour le reste de la saison

NBA

Crédit photo : Bllen

Mike James (1,85 m, 30 ans) restera un Net jusqu'à la fin de la saison au minimum. L'ancien meneur de Milan et du CSKA Moscou était arrivé à Brooklyn fin avril via un premier contrat de dix jours. Après avoir montré de belles choses, l'Américain s'est vu être resigné avec un autre contrat de dix jours. Mike James a plu au staff et à la direction, lui qui affiche des moyennes de 7,1 points à 36,8% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 3,7 passes décisives en 17 minutes de jeu dans son retour en NBA. Les Nets ont annoncé que le meneur de 30 ans finira la saison avec les Nets. L'équipe de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving sont actuellement deuxième de conférence Est avec 46 victoires et 24 défaites.