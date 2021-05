Les Celtics chutent contre Portland malgré un très bon Evan Fournier

NBA

Crédit photo : Youtube

L'étau se resserre dans la course à l'accès direct en playoffs entre Portland, les Lakers et Dallas puisqu'ils détiennent tous les trois avec le même bilan (36 victoires et 28 défaites), suite à la victoire, ce dimanche des Blazers face aux Celtics de Boston, 129-119. De retour sur les parquets depuis peu après avoir été durement touché par la COVID-19, Evan Fournier reprend ses marques petit à petit. En 33 minutes, le Français a compilé 21 points à 8/10 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. L'arrière des Bleus s'est exprimé après la rencontre sur la période difficile qu'il vient de traverser.

"Je me sentais très bizarre pour être honnête. Je me sens comme si j'avais une commotion cérébrale. En ce moment c'est un petit peu mieux, mais au début, j'avais comme du brouillard dans le yeux, les choses sont juste allées trop vite et c'est toujours le cas. Sur certains points, c'est mieux, mais je lutte pour rester concentré. (...) Mais j'ai vu une spécialiste, elle m'a donné des exercices et j'espère que ça ira de mieux en mieux."

En grande difficulté ces derniers temps, Oklahoma City recevait les leaders de la NBA, les Phoenix Suns. Tout le monde s'attendait donc à une promenade de santé pour les joueurs de l'Arizona. Néanmoins, les Suns ont dû batailler pour finalement l'emporter 123-120. Le meneur français d'OKC, Théo Maledon a livré une belle prestation avec 18 points à 5/10 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisvies en 28 minutes. Il bat par la même occasion, le record de 3-points marqué par un rookie du Thunder en une saison. Jaylen Hoard n'est lui, pas entré en jeu.

Dans la victoire des Knicks, 122-97, face aux Rockets, Frank Ntilikina n'est rentré qu'en toute fin de match, n'ayant pas eu le temps de s'exprimer. Le Français est à la peine du côté de la Big Apple, manquant cruellement de temps de jeu.

Timothé Luwawu-Cabarrot n'aura pas pris part au choc de la soirée entre Kevin Durant (42 points et 10 rebonds) et Giannis Antetokounmpo (49 points). Les deux MVP se seront rendus coup pour coup pendant tous le match, se soldant par une victoire des Bucks, 117-114, au terme d'une rencontre passionnante.