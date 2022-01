Les Celtics encore victimes de la réponse d'Evan Fournier : 41 points, record en carrière

NBA

Des torrents de critiques ont été publiés sur les réseaux sociaux suite à la contre-performance d'Evan Fournier mercredi contre Indiana. Titulaire, l'arrière français n'avait pas inscrit le moindre point, en 22 minutes. Remonté, ce dernier n'avait pas envie de passer à côté une deuxième fois de suite. Et ce jeudi, il a explosé son record en carrière.

Jusqu'à 24 points de retard pour New York

Une nouvelle fois, c'est l'une de ses anciennes équipes, les Boston Celtics, qui en a été la victime. Pour le premier match de la saison, il avait égalé son record de points en carrière (32) dans une victoire après prolongation contre la franchise du Massachusetts. Puis, après un non match face à Golden State dans la soirée du record battu de Stephen Curry, il était de nouveau monté à 32 unités face aux hommes de l'ex-Vichyssois Ime Udoka. Sans toutefois permettre aux Knicks de l'emporter.

Ce jeudi soir, son équipe a bien gagné. Pourtant, elle a compté jusqu'à 24 points de retard (35-59) dans le deuxième quart-temps, et encore 20 (61-81) en milieu de troisième. Mais sur les ailes de l'ancien joueur de Denver et Orlando, elle est revenue et a fini par passer devant. C'est finalement R.J. Barrett qui a donné la victoire aux siens (108-105) sur un 3-points au buzzer avec la planche.

RJ BARRETT CALLED GAME pic.twitter.com/KOIFmnuvFa — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 7, 2022

Mais Evan Fournier aura été l'autre héros de la soirée, avec 41 points marqués à 15/25 aux tirs dont 10/14 à 3-points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 42 minutes. Une soirée record qui fera sans doute le plus grand bien, à lui et son équipe qui vient de repasser dans le top 10 de la conférence Est avec 19 victoires et 20 défaites, juste devant... les Boston Celtics (18 victoires, 21 défaites). A eux, Evan Fournier en tête, de rester réguliers.

Nicolas Batum de retour à la compétition

Dans les autres matches de la soirée, Memphis a battu Détroit de 30 points (118-88). Pour les Grizzlies, Killian Tillie a redémarré sur le banc mais conservé le temps de jeu qui lui généralement accordé actuellement (19 minutes). Il a pu marquer 5 points à 2/6 et prendre 5 rebonds. En face, Killian Hayes, toujours dans le cinq, s'est montré maladroit (5 points à 2/10, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues en 30 minutes).

A Phoenix, Nicolas Batum a retrouvé la compétition avec les Clippers. Dans la défaite des siens (106-89), l'ailier-fort français a été limité à 18 minutes en sortie de banc. S'il n'a pas trouvé la mire (0/3 aux tirs), il a pris 7 rebonds, contré 2 tirs et donné 2 passes décisives.