Les Clippers avec Joakim Noah ou non en 2020-2021 ?

Signé pour deux saisons fin juin par les Los Angeles Clippers après avoir soigné une blessure au tendon d'Achille, Joakim Noah (2,11 m, 35 ans) n'a que très peu joué dans la bulle sanitaire. Le New Yorkais a participé à 5 matchs de saison régulière et effectué 2 courtes entrées en playoffs.

En pleine free-agency avant le début du camp de présaison, les Los Angeles Clippers finalisent leur effectif pour la saison 2020-2021. La signature du rookie Daniel Oturu les amènent à ne plus être qu'à un million de dollars du "hard cap", soit la limite qu'ils peuvent atteindre dans leur masse salariale. Ce qui leur empêche de signer un nouveau joueur au salaire minimum.

La solution la plus simple pour continuer de modifier leur effectif serait de couper Joakim Noah qui possède une deuxième saison de contrat de 2,7 millions de dollars, qui deviendrait automatiquement garantie le 22 décembre, le début officiel de la saison, s'il faisait toujours partie de l'effectif californien. En se séparant du pivot, les Clippers auraient ainsi 3,7 millions de dollars à dépenser, leur permettant de prendre deux joueurs au salaire minimum (1,6 million). Comme Nicolas Batum par exemple, s'il venait à être libéré par les Charlotte Hornets.

