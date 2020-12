Les Clippers de Batum battent les champions en titre d'entrée

NBA

Après avoir reçu leur bague de champion NBA, les Los Angeles Lakers se sont fait battre par leurs voisins, les Los Angeles Clippers (116-109), pour leur premier match officiel de la saison 2020-2021. Portés par le duo Paul George (33 points à 13/18 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) - Kawhi Leonard (26 points à 10/26 et 3 passes décisives), les joueurs de Tyronn Lue ont mené toute la rencontre. Ils ont également pu s'appuyer sur un Nicolas Batum complet (3 points à 1/4, 6 rebonds et 6 passes décisives en 28 minutes) qui a retrouvé son rôle de joueur polyvalent.

A l'Est, la partie a été encore moins serrée entre les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors. A domicile, les joueurs de Steve Nash ont laminé Stephen Curry & co (125-99). Très vite loin devant, les New Yorkais ont pu faire tourner. Timothée Luwawu-Cabarrot n'a cependant joué que 7 minutes, pour 5 points à 2/6 et 2 rebonds.