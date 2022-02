Les Clippers de Batum gagnent par 31 points d'écart contre Houston

NBA

Crédit photo : LAClippers

Les Clippers de Los Angeles ont corrigé Houston en leur infligeant une défaite de 31 points ce jeudi, 142-111. Nicolas Batum a inscrit 3 points.

Dans un match à sens unique, les Clippers ont retrouvé le succès après leur revers contre Phoenix ce mercredi, 103 à 96. Frustrée par cette défaite contre les Suns, la franchise californienne a passé ses nerfs sur une équipe de Houston mal en point avec 15 victoires pour 43 défaites cette saison. Dominants de bout en bout, Los Angeles a inscrit 35 points dans deux deux quart-temps et 36 points dans les deux autres quart-temps. Nicolas Batum (2,03 m, 33 ans) a cumulé 3 points à 1/3 aux tirs, 4 rebonds (tous défensif), 3 passes décisives et 1 interception en 20 minutes sur le parquet. Les Los Angeles Clippers sont toujours huitièmes de la conférence Ouest avec 30 victoires pour 31 défaites.



Dans les autres matches, aucun Français n'a joué puisque Frank Ntilikina, blessé à la cheville gauche, n'a pas pris part à la victoire des Mavericks à La Nouvelle Orléans. Il n'y aura plus de match NBA avec le 25 février pour cause de All-Star break. Le All-Star Game aura lieu ce dimanche 20 février à Cleveland.