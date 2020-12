Les Clippers de Batum se reprennent, Killian Hayes blessé

NBA

Après avoir du faire face à Trae Young, Killian Hayes a du se farcir Stephen Curry le lendemain. Et cela ne s'est pas bien passé. Le 7e choix de la Draft a terminé à 0 point à 0/4 aux tirs, 0 rebond, 1 passe décisive, 0 interception et 2 balles perdues en 18 minutes pendant que la superstar passait 31 points à 9/17 aux Pistons, entraînant la victoire des Warrios 116 à 106 dans le Michigan. finalement, Killian Hayes n'a pas terminé la rencontre, à cause d'une blessure à la cheville. A suivre. Sekou Doumbouya a lui marqué 9 points à 2/4 en 10 minutes.

Oubre welcoming Killian Hayes to the NBA by locking him the heck down. pic.twitter.com/R4azTAnf4m — Joe Viray (@JoeViray90) December 30, 2020

Largement battus dimanche par Dallas, les Los Angeles Clippers se devaient de réagir ce mardi face aux Minnesota Timberwolves. C'est chose faite (124-101). Nicolas Batum, toujours titulaire, a cumulé 7 points à 2/6, 5 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes.

New York a signé sa deuxième victoire de suite en imposant à Cleveland sa première défaite (86-95). En sortie de banc, Frank Ntililina s'est montré plutôt productif (5 points à 2/6, 3 rebonds et 3 passes décisives en 16 minutes).

4/4 pour le Magic

Autre Français vainqueur à l'Est, Evan Fournier avec Orlando. Le Magic s'est imposé 118-107 à Oklahoma City avec 14 points à 5/11, 2 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes de son arrière. De quoi être à 4 victoires en 4 matches, une première pour la franchise floridienne. En face, Théo Maledon a fini à 7 points à 2/6 et 3 passes décisives en 20 minutes.

Enfin, Vincent Poirier n'a pas joué lors de la victoire de Philadelphie contre Toronto (100-93) et Adam Mokoka n'était pas sur la feuille de match lors du succès des Chicago Bulls à Washington D.C. (107-115).