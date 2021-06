Les Clippers de Batum sortent le Jazz de Gobert, Philadelphie égalise

Avoir réussi à finir avec le meilleur bilan NBA n'a pas permis à Utah de passer le stade des demi-finales de conférence. Ce vendredi, le Jazz s'est incliné dans le match 6 au Staple Center de Los Angeles, 131 à 119, perdant ainsi la série contre les Clippers 4 victoires à 2. L'équipe de Quin Snyder menait pourtant de 25 points en début de troisième quart-temps, avec un Donovan Mitchell saignant (39 points à 9/15 à 3-points, 9 rebonds et 9 passes décisives).

Elu meilleur défenseur de la saison NBA pour la troisième fois, Rudy Gobert (12 points à 5/6, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 0 contre en 42 minutes) a du faire face à une équipe évoluant en small-ball, avec cinq joueurs au large. Donc l'ailier français Nicolas Batum.

Officiellement repositionné à l'intérieur, ce dernier n'a pas changé son jeu pour autant et a fait partie des nombreux Clippers à se faire plaisir derrière la ligne à 3-points (4/6, pour 20/39 pour toute l'équipe). Excellent sur la série, le capitaine de l'équipe de France a encore cumulé 16 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 40 minutes. Il va vivre ses premières finales de conférence, comme sa franchise.

Els titulars com a molt tenen -9, excepte el -24 de Gobert. No ha estat l'únic culpable de l'escandalós 81-47 a la 2a part, però mireu com li pren el rebot Batum o com els Clippers tenen clar que han d'atacar per on ell sigui. 3 cops DPOY. pic.twitter.com/Brpb4XzKF5