Les Clippers débutent le play-in par une défaite

NBA

Les Minnesota Timberwolves ont validé leur belle saison en se qualifiant en playoffs. Ce mardi, ils ont battu les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum (7 points à 2/6 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 28 minutes) 109 à 104 dans le premier duel du play-in à l'Ouest. Alors qu'ils menaient de 10 points à 10 minutes de la fin (83-93), ils ont encaissé un 16-2 permettant aux locaux de prendre le dessus et filer vers la victoire. Anthony Edwards et D'Angelo Russell ont marqué 30 et 29 points pour les vainqueurs, qui affronteront Memphis au premier tour des playoffs.

Les Clippers devront battre le vainqueur de La Nouvelle Orléans - San Antonio vendredi pour se qualifier en playoffs. A l'Est, Brooklyn a validé sa place en playoffs en dominant Cleveland (115-108) avec un grand Kyrie Irving (34 points à 12/15 et 12 passes décisives en 42 minutes). Les Nets affronteront Boston au premier tour.