Les Clippers défaits par les Suns malgré les 18 points de Nicolas Batum

NBA

Crédit photo :

Les Los Angeles Clippers se sont inclinés 103-96 ce mardi contre le leader de la conférence Ouest, les Phoenix Suns. Dans ce match, Nicolas Batum a marqué 18 points dont 13 en première mi-temps. Autre Français sur le parquet, Frank Ntlikina a joué 3 minutes, suffisant pour inscrire un panier à 3-points.

La franchise californienne n'a rien pu faire contre des Suns qui ne cessent de briller cette saison. L'équipe de Monty Williams a pris le dessus lors du deuxième quart-temps. Nicolas Batum (2,03 m, 33 ans) a fait un bon match avec 18 points à 7/14 aux tirs dont un 4/8 à 3-points, 7 rebounds et 2 contres en 25 minutes. Le Normand a marqué 13 de ses points en première mi-temps. Malheureusement, ça ne suffit pas contre les Suns qui ont un jeu collectif incroyable (4 joueurs à plus de 10 points, 30 passes décisives). Les Clippers restent dans la course aux playoffs avec un bilan de 29 victoires pour 31 défaites.

Nic' Batum



18 points

7 rebonds

1 AST/ 1 INT / 2 BLK #ClipperNation | @LAClippers pic.twitter.com/7mL1sWcEKf — NBA France (@NBAFRANCE) February 16, 2022

Toujours dans la conférence Ouest, les Mavericks de Dallas se sont imposés 107-99 contre le leader de la conférence Est, le Miami Heat. Dans cette rencontre, les Mavs ont fait parler le jeu collectif (27 passes décisives contre 19) et Frank Ntilikina (1,93 m 23 ans) a inscrit un panier à 3-points à 1/2 derrière l'arc et délivré 1 passe décisive en l'espace de 3 minutes. Grâce à ce succès, Dallas reste cinquième de la conférence Ouest derrière le Jazz de Rudy Gobert.

Autrement, Killian Tillie et Timothé Luwawu-Cabarrot ne sont pas entrés en jeu lors des victoires de Memphis et Atlanta.