Les Clippers déroulent contre Washington, Orlando ne confirme pas face à Détroit

NBA

Les Washington Wizards avaient battu les Los Angeles Lakers lundi soir. Les Los Angeles Clippers ne se sont pas laissés surprendre. Mardi soir, ils ont dominé sans difficulté les joueurs de la capitale fédérale. Devant de 16 points (36-20) après un quart-temps, ils ont vu leurs adversaires revenir (de -18 à -5) dans le troisième quart-temps avant de refaire l'écart pour s'imposer 135 à 116. C'est leur 23e victoire en 33 rencontres. Nicolas Batum a cumulé 4 points à 2/4 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes.

De nouveau confronté aux Détroit Pistons, Orlando a vu sa série de 3 victoires prendre fin. A l'image d'Evan Fournier (14 points à 4/14 aux tirs, en plus de 3 rebonds et 3 passes décisives), le Magic a manqué de réussite aux tirs (37,5%). Les Pistons en ont profité pour signer leur 9e succès de la saison, en l'emportant en Floride 105 à 93. Sekou Doumbouya a fini à 2 points à 1/6 et 2 rebonds en 15 minutes.

Autrement, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas pu jouer, toujours à cause du coup reçu à la hanche droite contre les Lakers. Les Nets, bien que diminués ont tout de même battus les Knick 127 à 118. Quant à Frank Ntilikina et Vincent Poirier, ils ont assisté aux matches de New York (défaite contre les Warriors) et Philadelphie (victoire contre Toronto) depuis le banc.