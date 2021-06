Les Clippers et Atlanta égalisent contre Utah et Philadelphie

NBA

Les Clippers de Los Angeles reviennent à hauteur du Jazz. La franchise de Californie a tranquillement disposé d'Utah lors du match 4, 118 à 104, portant la série à deux victoires partout. Portée par son duo de stars, Kawhi Leonard (31 points à 9/19 aux tirs) - Paul George (31 points à 9/20), l'équipe entraînée par Tyron Lue a grippé la belle mécanique collective adverse. A la mi-temps, l'écart était de +24 (68-44); Un avantage substantiel que n'ont jamais pu combler les coéquipiers d'un Rudy Gobert discret (11 points à 4/4 aux tirs et 8 rebonds). Gêné par les fautes, le meilleur défenseur de l'année a subi l'agressivité offensive exercée par les Californiens. A l'image de ce poster dunk de Leonard sur l'ex-Choletais.

The Kawhi poster gets better with every angle pic.twitter.com/EYBoKZh3DM — ESPN (@espn) June 15, 2021

Malgré un manque de réussite aux tirs (7 points, à 2/8), Nicolas Batum a, comme à l'accoutumée, séduit par sa polyvalence, en noircissant la fiche de stats (7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions). En défense, l'ex-Manceau s'est chargé de contenir la menace offensive numéro 1, Donovan Mitchell (37 points, mais à 9/26) Un travail efficace, qu'il se doit de reproduire lors du match 5, à Utah. La rencontre aura lieu mercredi. En finale, le vainqueur de cette série sera opposé aux Suns Phoenix, qualifiés après avoir ''balayé'' Denver 4 victoires à 0.

A l'Est, Atlanta n'en finit plus de surprendre. La franchise de Géorgie s'est imposée face à Philadelphie 103 à 100, sur son parquet, lundi soir. Grâce à ce succès, elle recolle aux Sixers (2 victoires partout). Pourtant, les coéquipiers de Trae Young (25 points à 8/26) ont compté jusqu'à 18 points de retard à la fin du deuxième quart-temps (60-42, 23e). Mais transcendés par les 16 500 spectateurs de la State Farm Arena, ils ont su hausser leur niveau de jeu en seconde mi-temps pour revenir à seulement un point des Sixers à 1 minute de la fin (98-97). Le moment choisi par le meneur All-star des Hawks pour briller, en inscrivant les six derniers points de son équipe.

Philly, qui dispose de l'avantage du parquet, accueillera les Hawks lors d'un match 5 décisif. Des incertitudes entourent la forme physique de Joel Embiid, touché au genou (déchirure partielle du tendon rotulien) lors du premier tour des playoffs, et maladroit lundi en Géorgie (17 points à 4/20 et 21 rebonds).