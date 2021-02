Les Clippers et les Nets retrouvent la victoire

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après deux revers de rang, les Los Angeles Clippers se sont imposés sur le parquet des Minnesota Timberwolves 119 à 112. Portés par Kawhi Leonard (36 points, record de la saison), les Californiens ont fait l'écart dans le troisième quart-temps (33-20). L'activité de Nicolas Batum (8 points à 2/6 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes) a été importante.

Après 25 rencontres cette saison, le capitaine de l'équipe de France tourne à 10,1 points à 49,4% de réussite aux tirs (dont 46,2% à 3-points), 5 rebonds et 2,4 passes décisives en 30 minutes.

Les Brooklyn Nets ont également retrouvé la victoire après trois défaites consécutives. Ils ont dominé les Indiana Pacers 104 à 94 en montrant qu'ils pouvaient défendre (30 points encaissés en première mi-temps) et en s'appuyant sur un Kyrie Irving dominant (35 points et 8 passes décisives). Timothé Luwawu-Cabarrot a cumulé 2 points à 1/3 et 3 rebonds en 17 minutes.

Autrement, à l'isolement, Théo Maledon n'a pas joué contre les Lakers et Adam Mokoka n'est pas entré en jeu face à Washington D.C.