Les Dallas Mavericks officialisent la signature de Frank Ntilikina

Les Dallas Mavericks ont officialisé la signature de Frank Ntilikina (1,96 m, 23 ans). Sur place, le meneur/arrière français retrouvera Trey Burke, Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis avec qui il a joué à New York. Après quatre saisons chez les Knicks, où son utilisation n'a jamais été fixe ni précise, il espère se faire une place dans le Texas sur la ligne arrière des Mavs aux côtés de Luka Doncic.

The Dallas Mavericks have signed Frank Ntilikina.



After four seasons with the Knicks, Ntilikina holds career averages of 5.5 points, 2.0 rebounds, 2.7 assists in 211 games (55 starts).



