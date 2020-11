Les droits NBA de Mathias Lessort envoyés à Minnesota

Les transferts s'enchaînent ces jours-ci en NBA et des droits de joueurs draftés par le passé mais n'évoluant pas dans la Ligue sont envoyés ici et là. C'est le cas de ceux de Mathias Lessort (2,06 m, 25 ans).

Sélectionné en 50e position de la Draft 2017 par Philadelphie, l'international français n'a pas joué en NBA si ce n'est en Summer League. Ses droits, qui appartenaient aux Los Angeles Clippers depuis juillet 2019, ont été envoyés aux Minnesota Timberwolves en compagnie d'un deuxième tour de Draft 2023 (appartenant à Détroit) en échange de Daniel Oturu, 33e choix de la Draft 2020.

