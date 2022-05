Les finalistes 2021, Milwaukee et Phoenix, sortis par Boston et Dallas

NBA

Ils étaient les deux finalistes en 2021, Milwaukee et Phoenix ont été sortis dès les demi-finales de conférence cette année. Les Bucks et les Mavericks n'ont pas fait le poids face à Boston et Dallas dans les matches 7 qu'ils ont joué ce dimanche.

D'abord, les Bucks ont perdu perdu pied au Garden au retour des vestiaires lorsque les locaux ont enchaîné quatre paniers à 3-points pour prendre le large. Fatigué à l'image d'un Giannis Antetokounmpo manquant plusieurs fois la cible dans des tirs proches du cercle, les Bucks ont souffert de l'absence de leur All-Star Khris Middleton ainsi que du manque d'impact de plusieurs joueurs responsabilisés (1/11 aux tirs cumulé pour Grayson Allen et Wes Matthews). Avec un excellent Grant Williams (27 points à 10/22 aux tirs dont 7/18 à 3-points), Boston s'est imposé 109 à 81 et défiera Miami en finale de conférence.

A l'Ouest, Dallas a tout simplement humilié Phoenix. De match il n'y a jamais vraiment eu. Luka Doncic (35 points, 10 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes) a lancé les Mavs en inscrivant les 8 premiers points. L'avantage a été multiplié dans un deuxième quart-temps à sens unique (30 à 10) ayant permis aux visiteurs de meneur de 30 points à la pause (27-57). Leaders de la franchise de l'Arizona, Chris Paul et Devin Booker en étaient à 3-points à 0/11 aux tirs en cumulé à la pause ! L'avance de Dallas a dépassé les 40 points par la suite et Jason Kidd a fait tourner pour finir à +33 (90-123). Frank Ntilikina (3 points à 1/4, 4 rebonds et 1 passe décisive en 13 minutes) & co retournent donc en finale de conférence pour la première fois depuis 2011, l'année du titre. Ils affronteront Golden State à ce stade.