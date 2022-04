Les Français à l'honneur pour Détroit - OKC : 28 points pour Maledon, 26 pour Hayes et 20 rebonds pour Hoard

NBA

La toute fin de saison régulière entre équipe hors course pour les phases finales donnent souvent des résultats extravagants en NBA. Ainsi, Détroit et Oklahoma City font jouer leur jeune garde ou rotation pour finir cet exercice 2021-2022. Leur opposition de ce vendredi a donné des performances élevées pour les quatre français en jeu. Killian Hayes a battu son record de points (26) en réussissant 12 de ses 25 tirs à 2-points. En plus de cela, le Choletais a cumulé 7 rebonds, 8 passes décisives, 5 interceptions et 2 contres en 40 minutes et les Pistons l'ont emporté 110 à 101 à OKC.





26 Points (career-high)

7 Rebonds

8 Passes

5 Interceptions

2 Contres @iam_killian & les #Pistons vainqueurs à Oklahoma City -101



Premier joueur des Pistons avec 25/5/5/5s depuis Grant Hill en 1998. pic.twitter.com/HSTypmbKH2 — NBA France (@NBAFRANCE) April 2, 2022

Pour le Thunder, Théo Maledon a confirmé ses récentes sorties (28 points à 10/22, 6 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres en 37 minutes). Rappelé pour l'occasion, Jaylen Hoard a signé un gros double-double (11 points à 5/9, 20 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 40 minutes). Enfin, Olivier Sarr a terminé à 11 point à 4/7, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 30 minutes. Tous ces joueurs devraient encore bénéficier de larges responsabilités pour conclure la saison.

Frenchie. Time.



Théo Maledon : 28 PTS, 6 REB, 6 AST

@JaylenHoard : 11 PTS, 20 REB, 3 AST

@sarr_olivier : 11 PTS, 5 REB, 2 AST, 2 BLK#ThunderUp ⎜ @OKCThunder pic.twitter.com/HuKQ10PKBP — NBA France (@NBAFRANCE) April 2, 2022

Dans les autres rencontres, Frank Ntilikina (2 points à 1/2 et 1 rebond) n'a joué que 3 minutes lors de la large défaite de Dallas à Washington D.C. Yves Pons n'est pas entré en jeu lors de la victoire de Memphis contre Phoenix et Killian Tillie n'était pas sur la feuille de match. Touché à la cheville gauche, Nicolas Batum a été préservé lors de la victoire des Los Angeles Clippers chez les Milwaukee Bucks.