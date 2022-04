Les Hawks et Luwawu-Cabarrot toujours en lice pour les playoffs, San Antonio éliminé

NBA

Dans le match entre le neuvième et dixième de la conférence Est, Atlanta s'est largement imposé contre Charlotte ce mercredi (132-103). L'équipe de Timothé Luwawu-Cabarrot (8 points à 3/5 aux tirs dont 2/2 à 3-points et 5 rebonds en 16 minutes) et Clint Capela (15 points à 6/9, 17 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes) passe donc au deuxième tour du play-in. Vendredi, ils devront prendre le dessus sur Cleveland afin de se qualifier pour les playoffs.

A l'Ouest, La Nouvelle Orléans a battu les San Antonio Spurs, mettant fin à leur saison. Les Pelicans feront face aux Los Angeles Clippers de Nicolas Batum vendredi.