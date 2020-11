Les joueurs d'accord pour démarrer la saison NBA 2020/21 le 22 décembre

La NBA avait déclaré son intention de démarrer la saison le 22 décembre prochain pour profiter notamment de la période de Noël mais encore fallait-il que les joueurs, représentés par leur puissant syndicat, le National Basketball Players Association (NBPA), l'acceptent. Selon ESPN, ceux-ci ont voté favorablement pour cette date. Sans doute ont-ils compris l'intérêt économique puisqu'il avait été calculé que l'ensemble de la NBA perdrait 500 millions de dollars si elle reprenait le 18 janvier (l'autre date de départ possible) plutôt que le 22 décembre.

Une fin de saison la veille du début des JO, pour les finalistes

Si cette date est entérinée (il manque à finaliser quelques détails, notamment concernant la masse salariale maximum, dite le "salary cap"), les équipes se retrouveraient le 1er décembre pour débuter leur camp de présaison. Ensuite, elles joueraient trois à quatre matchs de présaison avant de démarrer la saison officielle le 22 décembre.

En saison régulière, chaque équipe aurait 72 matchs à jouer, contre 82 habituellement. Celle-ci se terminerait le 16 mai. Après des "play in" avec les équipes classées de la 7e à la 10e place, les playoffs démarreraient le 22 mai pour une fin de finale NBA aux alentours du 22 juillet. Juste à temps pour que d'éventuels finalistes puissent disputer les Jeux olympiques de Tokyo, qui démarrent le... vendredi 23 juillet 2021 avec la cérémonie d'ouverture.

ESPN story on NBPA vote to accept a December 22 start and reduced 72-game schedule for 2020-2021 NBA season: https://t.co/6trdpRe5la