Les joueurs NBA commencent à arriver dans la bulle d'Orlando

Les équipes NBA commençent à arriver à Orlando, avec une reprise des camps d'entraînement prévue le 9 juillet afin de préparer la reprise du championnat qui se déroulera le 31 juillet (heure française).

Alors que la Floride est devenue l'un des principaux foyers du coronavirus aux Etas-Unis, chaque joueur arrivant sur place doit passer des tests de dépistage et être suivi tout le long.

L'équipe locale du Magic d'Orlando, où le Français Evan Fournier évolue, a notamment rejoint les installations dans la "bulle". Des vidéos sur le compte instagram du joueur présentent l'arrivée de l'équipe dans cette zone de quarantaine.

"La nourriture est en fait bien meilleure que ce à quoi je m'attendais", a ironiquement commenté l'arrière tricolore sur son compte Twitter.

D'autres joueurs, comme le pivot camerounais des Sixers de Philadelphie Joel Embiid, se sont moqués de la nourriture à l'aide en publiant des photos sur les réseaux sociaux. Ce dernier n'a pas hésité à se montrer critique avec cette reprise. "Je n'aime pas l'idée, je n'ai toujours pas confiance".

La NBA met également à disposition une bague qui permet de connaître l'état de fatigue en temps réel avec une prise du pouls, de la température, de la fréquence respiratoire et elle calcule également l'activité du sommeil. De quoi rapporter d'éventuels symptômes du coronavirus.

La fin de la saison régulière se jouera du 31 juillet au 14 août. Des playoffs se joueront ensuite.

