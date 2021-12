Les Knicks de Fournier battus dans le derby new yorkais

NBA

Opposés à leurs voisins des New York Knicks au Barclays Center, les Brooklyn Nets se sont imposés 112 à 110 ce mardi. La partie a été serrée tout le long et si Evan Fournier (13 points à 5/12 aux tirs en 22 minutes) a égalisé à 17 secondes de la fin, James Johnson a finalement donné l'avantage aux siens à 2,2 secondes de la fin sur deux lancers francs. Des lancers francs, les Knicks en ont tiré deux fois moins (12 contre 25) que l'équipe de James Harden (34 points à 11/20 aux tirs, 10 rebonds et 8 passes décisives), de quoi provoquer leur mécontentement.

A Portland, Killian Hayes a réalisé une sortie intéressante (11 points à 3/8, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 balle perdue en 31 minutes) mais Détroit n'a pas fait le poids chez des Portland TrailBlazers (110-92) qui assurent à domicile (10 victoires, 1 défaite) contrairement à l'extérieur (1 victoire, 11 défaites).

Killian Tillie n'est pas entré en jeu lors de la victoire de Memphis à Toronto (91-98). Notons enfin la 17e victoire de Phoenix qui a réussi à battre Golden State ce mardi.