Les Knicks de Fournier tombent lors de la grande soirée de Stephen Curry, devenu n°1 de l'histoire à 3-points

C'est à la Mecque du basketball, le Madison Square Garden, que Stephen Curry est devenu le joueur ayant marqué le plus de 3-points dans l'histoire de la NBA. Ce mardi soir, le meneur des Golden State Warriors a inscrit son 2 974e panier derrière la ligne des 7,23 m, passant ainsi devant Ray Allen, en début de rencontre. Une rencontre finalement gagnée par les Californiens, face à une équipe en crise, les New York Knicks (7 défaites sur les 8 derniers matches). Evan Fournier n'est pas pas parvenu à aider les siens, égalant son plus faible total de points sur un match cette saison, avec 2 points à 1/5, et sans parvenir à peser autrement (1 rebond, 0 passe décisive et 1 contre en 29 minutes). Une performance largement moquée sur les réseaux sociaux qui amènera sans doute à une volonté de réponse de la part de l'international français.